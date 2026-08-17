LdC : le groupe de l’OL pour le barrage aller contre Fenerbahçe

Après avoir écarté le Sparta Prague lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais se rend actuellement à Istanbul pour y disputer le barrage aller contre Fenerbahçe. À cette occasion, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 23 joueurs.

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🦁 Le groupe convoqué par Paulo Fonseca pour le déplacement à Istanbul, ce mardi à 21h ! 👊🔴🔵#FenerbahçeOL pic.twitter.com/TXkFHEbS5n — Olympique Lyonnais (@OL) August 17, 2026

Absents de l’entraînement collectif, Khalis Merah et Pavel Šulc sont logiquement absents du déplacement en Turquie. En revanche, l’entraîneur portugais des Gones peut compter sur ses recrues estivales Zachary Athekame et Mads Bidstrup.