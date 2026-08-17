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Ligue des Champions

LdC : le groupe de l’OL pour le barrage aller contre Fenerbahçe

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp
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Après avoir écarté le Sparta Prague lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais se rend actuellement à Istanbul pour y disputer le barrage aller contre Fenerbahçe. À cette occasion, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 23 joueurs.

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Absents de l’entraînement collectif, Khalis Merah et Pavel Šulc sont logiquement absents du déplacement en Turquie. En revanche, l’entraîneur portugais des Gones peut compter sur ses recrues estivales Zachary Athekame et Mads Bidstrup.

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