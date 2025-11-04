L’arbitre du choc OL-PSG est connu

Match au sommet de la Ligue 1 ce dimanche soir au Groupama Stadium entre l’OL et le PSG. Et pour cette ultime rencontre de la 12e journée de Ligue 1, le nom de l’arbitre qui officiera lors de ce choc entre le 1er du championnat et le 6e est scruté de près. Ce mardi, le nom de l’homme en noir qui arbitrera dimanche à Décines est connu : il s’agira de Benoit Bastien.

Le très expérimenté arbitre de 42 ans connaît bien les deux équipes puisqu’il a officié pour une rencontre du PSG à 54 reprises contre 44 fois pour l’Olympique Lyonnais. Il avait arbitré notamment la dernière finale de Coupe de France PSG-Reims (3-0) mais également la rencontre de la 15e journée de L1 2024-25 au Parc des Princes entre le PSG et l’OL pour une victoire 3-1 du club parisien en décembre 2024.