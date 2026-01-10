Menu Rechercher
Liga : Villarreal s’offre Alavés

Par Chemssdine Belgacem
Villarreal 3-1 Alavés

Ce samedi, Villarreal recevait Alavés pour le compte de la 19e journée de Liga. En bonne forme ces dernières semaines, le sous-marin jaune a récidivé. Dominateurs à domicile, les hommes de Marcelino ont ouvert le score grâce à Moleiro au retour des vegiaires (1-0, 49e).

Dans la foulée, Gérard Moreno a doublé la mise. Déjà buteur la semaine passée, Georges Mikautadze a récidivé pour sceller le succès des siens (3-0, 75e). Alavés a sauvé son honneur en fin de match grâce à Martinez (3-1, 85e). Villarreal est troisième au classement.

