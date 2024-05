Le PSG peut craindre le pire dans son nouveau bras de fer avec Kylian Mbappé

Même pour son départ du PSG, Kylian Mbappé est le protagoniste d’un nouveau feuilleton. L’Equipe affirmait dans son édition de ce matin que le PSG avait entamé un nouveau bras de fer avec lui. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas supporté en février que son attaquant lui annonce son futur en départ à la fin de la saison. Le patron du club a alors réservé un traitement de faveur au joueur avec une mise au ban partielle. Depuis, Luis Enrique n’a eu de cesse d’utiliser le champion du monde avec parcimonie. Mbappé est en certain, l’Espagnol est commandé par sa direction.

La star va s’en aller à la fin de son contrat du côté du Real Madrid, libre de tout contrat. Le PSG fera une énorme économie de salaire mais ne touchera pas non plus le moindre euro dans ce mouvement. Un véritable affront pour le président parisien. Celui-ci avait tout de même réussi l’été dernier à négocier la suppression de la fameuse prime de 80 M€ en échange de la réintégration du Français dans l’effectif. Si ce chèque n’a pas été signé en octobre comme c’était initialement prévu, il est parvenu sur les comptes du joueur en février, juste après que Mbappé ait averti NAK de son départ.

Un vrai risque pour le mercato du PSG

Cette curieuse décision a été motivée par le fait que le Real Madrid se serait engagé à rembourser cette somme, justifie-t-on dans l’entourage d’Al-Khelaïfi. Bien sûr, le club espagnol ne compte pas bouger d’un iota… Entre le faux départ de Mbappé à l’été 2021 et la Super League, les relations entre les présidents des deux clubs sont polaires. Comme l’indique L’Equipe, le PSG tente de récupérer cet argent en ne payant pas les salaires de mars et d’avril à son meilleur buteur. Une décision très risquée comme l’expliquent les textes de la FIFA.

Le PSG a 30 jours pour se rattraper. Dans le cas contraire, Kylian Mbappé devra adresser une mise en demeure à son employeur qui offrira un délai de deux semaines pour régler ses obligations, d’après la règle 14 bis. Passé ce délai, le joueur concerné pourrait être en droit de résilier son contrat. L’étape suivante irait encore plus loin car il faudrait saisir la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. Celle-ci peut décider de diverses sanctions comme une mise en garde, une amende ou bien pire : une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs durant plusieurs mercatos.

Un éventail de sanctions est possible

Toutes ces sanctions sont en plus de cela cumulables. On voit mal le PSG se mettre dans le rouge à moyen terme pour une telle histoire. Du côté de Mbappé une dernière requête est possible peu importe l’issue de cette histoire. Avec l’article 17 relatif au statut et au transfert des joueurs, le versement d’une indemnité est tout à fait envisageable. Le montant de celle-ci dépendrait alors de plusieurs facteurs comme le fait d’avoir signé un nouveau contrat ailleurs ou non. En fonction de la gravité des faits et en plus de l’indemnité, le joueur obtiendrait entre trois mois et six mois de salaire. Le PSG sait à quoi s’en tenir.