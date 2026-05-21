Liverpool tient un remplaçant de choix pour Arne Slot

Le vent tourne très vite sur les bords de la Mersey. Déçue par la dynamique actuelle, la direction de Liverpool n’exclut pas de mettre un terme à l’aventure d’Arne Slot à la tête de l’équipe. Après avoir songé à Xabi Alonso parti à Chelsea, le directeur sportif de Liverpool, Richard Hughes, a plus d’un tour dans son sac. Selon nos informations, il a activé discrètement une piste qu’il connaît à la perfection : Andoni Iraola. C’est Hughes lui-même qui avait fait venir le technicien espagnol en Premier League lors de ses précédentes fonctions à Bournemouth. Le timing est d’ailleurs parfait. À 43 ans, et après avoir pris les rênes des Cherries en juillet 2023, Iraola a décidé de quitter Bournemouth cet été malgré des propositions de prolongation particulièrement alléchantes. Ouvert à un nouveau challenge d’envergure et déjà en contact avec Crystal Palace, il coche absolument toutes les cases pour reprendre le flambeau à Anfield.

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Ce qui séduit tant Liverpool, c’est le profil à la fois moderne et discret du technicien espagnol. Iraola vient de hisser Bournemouth à une incroyable 6e place en Premier League en prônant un jeu agressif et résolument offensif. Un exploit retentissant quand on sait qu’il a perdu sa charnière centrale et son gardien l’été dernier, avant de voir filer son meilleur joueur à Manchester City cet hiver ! Son arme fatale ? Une adaptabilité tactique hors norme. Dominer la possession, presser haut, attaquer directement ou se replier en bloc compact… il sait tout faire. Sans le moindre ego et focalisé sur la discipline et l’effort collectif, il privilégie également le développement des jeunes talents. Est-ce le profil idéal pour remettre sur de bons rails les Reds en cas de départ de Slot ? Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters en sont déjà convaincus…