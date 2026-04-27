Coupe du Monde 2026 : Hugo Lloris est prêt à revenir en équipe de France !

Celle-là, personne ne l’avait vraiment vue venir. Pour la "last dance" de Didier Deschamps avec l’équipe de France, beaucoup ont imaginé voir Antoine Griezmann ou Olivier Giroud sortir de leur retraite internationale pour venir disputer une dernière Coupe du Monde avec l’homme qui les a emmenés sur le toit du monde en 2018. En revanche, pas grand-monde n’avait misé sur un éventuel come-back d’Hugo Lloris.

La suite après cette publicité

L’ancien capitaine des Bleus a encore faim…

À 39 ans, le portier français s’éclate au Los Angeles FC, club avec lequel il a récemment prolongé jusqu’en 2026 (avec une option jusqu’en 2027). Mais le 10 janvier 2023, le Niçois avait été clair dans les colonnes de L’Équipe. À peine rentré du Mondial 2022 au Qatar, le recordman du nombre de sélections chez les Bleus (145 capes) annonçait qu’il mettait un terme à sa carrière internationale après avoir remporté la Coupe du Monde 2018, la Ligue des Nations 2021 et participé à deux finales majeures perdues (Euro 2016, Mondial 2022).

«Il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Je n’ai pas envie de m’approprier la chose, j’ai toujours dit et répété que l’équipe de France n’appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l’équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt (Mike Maignan)». Ce soir, L’Équipe nous apprend que Lloris est prêt à sortir de sa retraite internationale trois ans après, si Deschamps décide de faire appel à lui.

La suite après cette publicité

… même pour être gardien numéro 3

«Par pudeur et par respect pour les gardiens en place, il ne fera jamais campagne pour être là, il ne veut pas être celui qui pique la place. Mais évidemment qu’il ne dirait pas non à une convocation en équipe de France. Encore une fois, il n’est pas question pour lui de se mettre en avant ou d’utiliser des leviers pour réussir à être appelé», ont confié les proches du portier au quotidien. Lloris est encore loin d’un retour en Bleu, mais l’ancien portier de Tottenham est chaud pour retrouver la sélection, même au poste de numéro 3, pour épauler la nouvelle génération.

A priori, pas de quoi remettre en question le poste de titulaire de l’actuel gardien numéro 1 des Tricolores, Mike Maignan. Mais cette annonce est un véritable coup de théâtre, même si Lloris maintient un niveau de performance plus que correct en MLS. Cette nouvelle pourrait également être dramatique pour un Lucas Chevalier, dont le déclassement au Paris Saint-Germain et chez les Bleus ne fait que se confirmer. Pour son dernier grand voyage avec l’équipe de France, DD rappellera-t-il celui qui a été son capitaine durant 14 ans (121 fois en 145 matches) ?