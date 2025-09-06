Manchester City : Manuel Akanji n’a pas digéré son départ

Malgré ses 40 apparitions la saison dernière sous les couleurs de Manchester City, Manuel Akanji a été prêté avec option d’achat à l’Inter Milan cet été. Présent en conférence de presse en marge de la victoire de la Suisse contre le Kosovo (4-0), le défenseur central est revenu sur son départ des Skyblues, révélant le discours de Pep Guardiola au sujet de sa situation s’il restait.

«Il a été clair avec nous, les six défenseurs centraux : deux joueraient, deux seraient sur le banc. Et pour les deux autres, ce serait difficile. Ce n’est pas agréable à entendre, car j’ai toujours envie d’être sur le terrain. Pourquoi Guardiola a-t-il décidé de me reléguer dans la hiérarchie ? Il faut lui poser la question à lui.» Il a ensuite reconnu que ce changement soudain était difficile à encaisser : «C’est encore difficile à réaliser. Je ne fais soudainement plus partie de la famille de City, même si, d’une certaine manière, j’ai toujours ce sentiment d’en faire partie. D’autant plus que je n’ai rencontré aucun de mes nouveaux coéquipiers à Milan lundi, car tout s’est fait très vite et il n’y a pas eu d’entraînement. Ma famille et moi étions très bien à Manchester. Cette vie va clairement nous manquer.»