Ousmane Dembélé est de retour à la compétition, et Luis Enrique ne cache pas sa satisfaction. Absent lors des dernières rencontres du Paris Saint-Germain, l’attaquant français est désormais apte à retrouver les terrains. Il pourra être utilisé ce week-end face à l’OGC Nice. Une bonne nouvelle pour le technicien espagnol, qui récupère une arme offensive supplémentaire après la trêve internationale. Présent en conférence de presse avant ce déplacement, l’entraîneur parisien s’est montré particulièrement enthousiaste au moment d’évoquer l’état de forme de son joueur.

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Et pour Luis Enrique, pas besoin de se plonger dans les données physiques pour savoir si Dembélé est prêt à rejouer. Son attitude au quotidien en dit déjà beaucoup. « Le plus important, c’est de voir s’il a le sourire à l’entraînement. S’il a envie de s’entraîner, de profiter de l’entraînement. Il sourit tout le temps et c’est la meilleure manière de savoir s’il est prêt. Et ce que j’ai vu, c’est qu’il est prêt, il a beaucoup d’influence dans l’équipe. En tant que fan de foot, c’est un vrai plaisir », a confié l’Asturien. Un retour particulièrement attendu pour le PSG, qui va pouvoir compter à nouveau sur l’un de ses principaux atouts offensifs.