Ligue 1 : le match entre l’OL et Angers décalé

En prévision de la troisième journée de mobilisation sociale prévue ce samedi 31 octobre partout en France, une troisième rencontre de Ligue 1 a été décalée à la demande des autorités. Après Nice-Rennes et Lorient-Brest, c’est au tour du match entre l’Olympique Lyonnais et Angers de voir sa programmation modifiée afin de tenir compte du contexte social et des contraintes de sécurité.

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En accord avec la préfecture du Rhône et la LFP, 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐋𝐲𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬 - 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐒𝐂𝐎 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞́ 𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝟏𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐚̀ 𝟏𝟕𝐡𝟏𝟓 et non le samedi 31 octobre.



Les billets déjà achetés seront automatiquement valables pour ce nouvel horaire. — Olympique Lyonnais (@OL) October 27, 2026

Initialement prévu samedi à 20h45, le match se disputera finalement dimanche à 17h15 au Groupama Stadium comme l’a indiqué l’OL sur X. La Ligue de football professionnel (LFP) a confirmé avoir pris cette décision à la demande de la préfecture du Rhône. Cette nouvelle modification illustre les répercussions de la mobilisation sociale sur l’organisation de la 10e journée de Ligue 1.