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Ligue 1 : le match entre l’OL et Angers décalé

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lyon Angers
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1 1.34 N 5.10 2 6.50 1er pari remboursé

En prévision de la troisième journée de mobilisation sociale prévue ce samedi 31 octobre partout en France, une troisième rencontre de Ligue 1 a été décalée à la demande des autorités. Après Nice-Rennes et Lorient-Brest, c’est au tour du match entre l’Olympique Lyonnais et Angers de voir sa programmation modifiée afin de tenir compte du contexte social et des contraintes de sécurité.

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Initialement prévu samedi à 20h45, le match se disputera finalement dimanche à 17h15 au Groupama Stadium comme l’a indiqué l’OL sur X. La Ligue de football professionnel (LFP) a confirmé avoir pris cette décision à la demande de la préfecture du Rhône. Cette nouvelle modification illustre les répercussions de la mobilisation sociale sur l’organisation de la 10e journée de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
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