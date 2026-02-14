Strasbourg : Moreira ne voulait pas se faire marcher dessus à Marseille

Le RC Strasbourg est parvenu à arracher un match nul (2-2) face à l’OM au Stade Vélodrome, dans un contexte déjà électrique. Pour leur premier match sans Roberto De Zerbi sur le banc et avec Jacques Abardonado en intérim, les Olympiens ont dû gérer à la fois la pression sportive et l’exaspération des supporters, entre banderoles hostiles et grève partielle des tribunes. Strasbourg a su profiter de ces conditions pour revenir au score, avec un penalty en fin de rencontre permettant aux Alsaciens de sécuriser le point du nul.

Au coup de sifflet final, Diego Moreira est revenu sur la rencontre et la remontada de son équipe : « dès le début du match, on a vu que l’on pouvait le faire. On a réussi à réagir et à marquer ce premier but. Et on a été chercher ce penalty à la fin. Les échauffourées finales ? Ils ont le sang chaud. Il ne faut pas se laisser faire. C’est ce qui fait notre force. », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.