Real Madrid : la drôle de réaction de Vinicius Junior après la victoire face au Barça

Suspendu 4 matchs pour son coup de sang face à Villarreal (1-0) et privé, par conséquent, de Classico, Vinicius Junior a suivi le choc de ce soir à distance face au rival barcelonais. Mais le Brésilien n’a sûrement rien loupé, en atteste sa réaction sur son compte Instagram.

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🚨 « 😂😂😂😂 » VINICIUS JR SUR INSTAGRAM 👀 https://t.co/bvpvp96Qan — BeFootball (@_BeFootball) October 25, 2026

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Après la victoire des Merengues, l’international brésilien a partagé en story le résultat de la rencontre avec plusieurs emojis "rire". Une façon, sans doute, de chambrer le FC Barcelone. Les Catalans restent leaders de Liga mais n’ont plus que 3 points d’avance sur le Real Madrid.