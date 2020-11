Argentine : Leonardo Balerdi appelé en renfort !

Auteur d'une très bonne prestation ce vendredi soir sur la pelouse de la Meineau à Strasbourg lors de la victoire de l'Olympique de Marseille (0-1), Leonardo Balerdi a retrouvé des couleurs et peut-être une place plus importante dans le coeur d'André Villas-Boas, son entraîneur. Une chose est sûre, l'international argentin peut être satisfait de sa prestation et les observateurs de son équipe nationale l'ont visiblement également été.

La sélection argentine dirigée par Lionel Scaloni vient d'officialiser sur son compte Twitter la venue en renfort du nouveau défenseur marseillais. Une bonne nouvelle pour lui, qui va peut-être pouvoir profiter d'un peu de temps de jeu lors des deux prochains matches comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 face au Paraguay le 12 novembre et au Pérou le 17 novembre.