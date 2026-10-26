Ballon d’Or : Florentino Pérez ne fera pas le déplacement à Londres

Alors que le Real Madrid s’apprête à faire son grand retour à la cérémonie du Ballon d’Or, un absent de marque est attendu dans le rang merengue. Selon les informations de The Athletic, le président Florentino Pérez ne figure pas parmi la liste des personnes qui feront le déplacement à Londres pour assister à l’événement.

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La délégation madrilène devrait comporter Emilio Butragueño (vice-président), Marc Cucurella, Yan Diomandé (nommé pour le Trophée Kopa du meilleur jeune), Felicia Schroder (équipe féminine) et, bien évidemment, Kylian Mbappé. Toujours selon le média britannique, le vestiaire du Real Madrid est convaincu que l’attaquant français, double buteur face au FC Barcelone dimanche soir en Liga (1-2), va décrocher le Graal. Réponse ce lundi soir.