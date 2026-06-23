CdM 2026 : le joli but d’Al-Rashdan qui crucifie l’Algérie

Ce matin, l’Algérie affronte la Jordanie lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026. Battus par l’Argentine, les Fennecs veulent rebondir tout comme leurs adversaires. Mais les Verts ont subi un premier coup dur.

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🥶 Nizar Al-Rashdan glace l'Algérie !

💥 Un extérieur du pied sensationnel en plein cœur de la surface !https://t.co/PEvMyG1ixf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2026

Alors qu’ils étaient malmenés, les Jordaniens ont ouvert le score à la 36e minute de jeu grâce à une frappe enroulée de l’extérieur du pied signée Nizar Al-Rashdan. Trop court, Luca Zidane a été battu sur cette tentative surprenante et gagnante (1-0).