Yann Sommer rebondit au Club Bruges

Le Club Bruges tient le successeur de Simon Mignolet. Le champion de Belgique a officialisé ce mardi l’arrivée de Yann Sommer, libre après la fin de son aventure à l’Inter Milan. Âgé de 37 ans, le gardien suisse s’est engagé en Belgique et arrive avec une immense expérience, lui qui sort de trois saisons convaincantes en Lombardie, ponctuées par deux titres de champion d’Italie et une finale de Ligue des champions en 2025.

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Yann Sommer tekent tot 2029 bij Club! 🔵⚫️ pic.twitter.com/MoHlQi2gA2 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 14, 2026

Après avoir évolué en Suisse, en Allemagne et en Italie, l’ancien international helvète, fort de 94 sélections, va donc découvrir un quatrième championnat. Véritable figure du Borussia Mönchengladbach, où il a disputé 335 rencontres en neuf saisons, Sommer devrait rapidement s’installer comme le nouveau numéro un du Club Bruges. «Yann Sommer signe un contrat jusqu’en 2029 avec les Blauw-Zwart. Le gardien suisse, âgé de 37 ans, arrive en libre après trois saisons à l’Inter Milan», est-il précisé.