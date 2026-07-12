Un ancien capitaine de l’Argentine est décédé

Après sa qualification en demi-finales face à la Suisse (3-1), le football argentin a perdu l’une de ses grandes figures historiques. Antonio Ubaldo Rattin, ancien capitaine de l’Albiceleste et légende de Boca Juniors, est décédé ce samedi à l’âge de 89 ans. Le club de Buenos Aires, où il a passé l’intégralité de sa carrière professionnelle entre 1956 et 1970, a annoncé la disparition de son ancien milieu de terrain : « c’est avec une immense tristesse que nous pleurons la disparition d’Antonio Ubaldo Rattin, idole et symbole de notre institution. Nous sommes aux côtés de sa famille et de ses proches en cette épreuve difficile. Adieu, Rata ». Avec Boca, surnommé "Rata", il aura disputé 382 rencontres, remporté quatre championnats et marqué durablement l’histoire de l’institution.

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Rattín fue uno más de nosotros y amó tanto estos colores que fueron los únicos que eligió defender durante sus 14 años de carrera.



Caudillo, argentino y eternamente Bostero.



Te vamos a extrañar, Rata querido. 💙💛💙 pic.twitter.com/jryz9CaXDX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 11, 2026

International argentin entre 1959 et 1969, Rattin avait également participé aux Coupes du Monde 1962 et 1966. Lors du quart de finale face à l’Angleterre en 1966, son expulsion par l’arbitre allemand Rudolf Kreitlein avait provoqué une vive polémique, le joueur refusant de quitter le terrain après ne pas avoir compris la décision, faute de communication entre les deux hommes. Cette scène avait notamment contribué à la réflexion de la FIFA sur l’arbitrage international et à l’instauration des cartons jaunes et rouges lors du Mondial 1970.