AC Milan : avis de tempête pour Stefano Pioli

Tout allait bien pour l’AC Milan il y a une semaine encore, avec la première place de Serie A et deux matches sans défaite en Ligue des Champions. Mais la Juventus Turin, le PSG puis Naples sont passés par là. Résultat, deux défaites et un nul, une 3e place en championnat et une qualification compromise pour les huitièmes de finale de C1. Hier soir pourtant, tout avait bien commencé avec un doublé de Giroud en première période face au Napoli de Rudi Garcia. Sauf que tout a volé en éclats après la pause pour un score final de 2-2. Avec son lot de critiques.

La suite après cette publicité

Et clairement, c’est Stefano Pioli, l’entraîneur qui a redressé l’AC Milan depuis 2019, qui cristallise celles-ci. En cause, son incapacité à boucler la rencontre et ses choix en cours de rencontre. Rudi Garcia doit en rire, lui qui a vécu pareille mésaventure, car Pioli a eu droit à des gestes d’humeur de la part de Giroud et Rafael Leão, sortis à la 81e minute, alors que le score était déjà de 2-2. Il avait été déjà remis en cause par l’habituel capitaine Davide Calabria après la défaite face au PSG mercredi dernier.

À lire

Serie A : un mort pendant la rencontre Naples-Milan

La rumeur Zlatan s’intensifie

La presse italienne est unanime ce lundi matin pour juger que quelque chose ne tourne plus rond dans le Milan de Pioli. Trop de nervosité, trop de blessures, trop de défaillances individuelles. Le Français Théo Hernandez est ainsi loin de son niveau habituel depuis plusieurs rencontres. Rafael Leão continue de décevoir, ce qui ne l’empêche pas de demander des explications à son coach lorsqu’il est remplacé à 10 minutes du terme. Pioli perd-il la main sur son vestiaire ?

La suite après cette publicité

De plus en plus de voix s’élèvent pour demander le retour de Zlatan Ibrahimovic, dans un rôle de conseiller ou directeur sportif. Le Suédois pourrait ramener de l’ordre, remotiver les troupes et aider Pioli. Sur les réseaux sociaux, l’entraîneur italien est loin de faire l’unanimité et le scénario de la rencontre face à Naples n’inverse clairement pas la tendance. Mais le calendrier doit lui permettre de relever la tête : sur les 6 prochaines rencontres, 5 se joueront à domicile (dont le PSG en Ligue des Champions).