Le Real Madrid de José Mourinho prend forme

« Il existe une théorie absurde : celle selon laquelle on peut être grand sans gagner. Dans le sport, l’objectif est de gagner. » Voilà le mantra de José Mourinho, répété à Vanity Fair pour sa première interview accordée depuis qu’il a été nommé officiellement entraîneur du Real Madrid. Le coach portugais fait son retour sur le banc madrilène et il possède déjà un atout de plus que ses récents prédécesseurs, il a un droit de regard sur le mercato estival. Sont déjà arrivés : le latéral gauche Cucurella, le défenseur français Konaté et le milieu portugais Bernardo Silva. Trois recrues validées par le Special One, en attendant celle de Dumfries, le latéral droit néerlandais.

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Le mercato madrilène est loin d’être terminé, puisque sont attendus un autre défenseur central, un nouveau milieu de terrain titulaire en puissance et un attaquant au profil différent de ce que le Real a déjà en magasin. Les noms de Schlotterbeck et Bastoni sont cités pour la défense, tandis qu’Enzo Fernandez serait la priorité de José Mourinho, alors que Chelsea a fixé le prix à 140 M€. José Mourinho a établi son plan, il veut faire jouer son équipe en 4-2-3-1, avec des joueurs de caractère.

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Bellingham élément clé

Il est prêt à sacrifier de nombreux éléments présents dans l’effectif, à commencer par les Français Ferland Mendy et Eduardo Camavinga. Même Aurélien Tchouameni serait menacé, selon The Athletic, si Camavinga n’est pas vendu. Il faut faire de la place au milieu de terrain, d’autant que Valverde est considéré comme important aux yeux de Mourinho. Mais l’indispensable au milieu est bien parti pour être Jude Bellingham, qui a vécu une saison 2025-2026 contrariée. « Mourinho considère Jude Bellingham comme un joueur clé au poste de numéro 10 dans une formation 4-2-3-1 et, plus rarement, comme numéro 8 box-to-box. L’entraîneur s’est entretenu avec l’international anglais lors d’une introduction initiale où il lui a souhaité bonne chance pour la Coupe du Monde. Des sources proches de l’entraîneur affirment que Bellingham devrait être important pour Mourinho », peut-on lire dans The Athletic.

Jude Bellinghamm retrouvera-t-il l’influence, énorme, de sa première saison chez les Merengues avec Mourinho ? Le coach ne bougera en tout cas pas la ligne d’attaque, où Vinicius, Mbappé et Rodrygo lui paraissent indispensables. Pas de grosse recrue demandée dans ce secteur, si ce n’est donc cet attaquant d’appoint, au profil similaire à celui de Joselu. Mourinho souhaite conserver également Brahim Diaz. Mbappé sera son leader d’attaque. « Je suis là pour aider, pas pour critiquer. Mbappé est un joueur phénoménal, et je vais tout faire pour l’aider à devenir encore meilleur », a-t-il promis. On a déjà hâte.