Thiago Silva de retour à Fluminense à 41 ans
Arrivé cet hiver au FC Porto où il aura disputé 14 rencontres et notamment remporté le championnat du Portugal, Thiago Silva (41 ans) fait son retour à Fluminense. Un club où il a déjà eu trois passages. Formé au sein du club de Rio de Janeiro, il y était retourné en 2006 après une expérience délicate au Dynamo Moscou.
Algumas histórias nunca vão ter fim.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 22, 2026
O Monstro Thiago Silva está de volta ao Fluminense. #TheMonsterIsBack pic.twitter.com/0ovJBpjIHJ
Revenu à la fin de son expérience européenne après avoir multiplié les titres à l’AC Milan, au Paris Saint-Germain et à Chelsea, il y était resté deux ans entre 2024 et 2026. Après cette pige portugaise au FC Porto, le défenseur central s’offre donc un nouveau passage au sein du Fluzão.
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