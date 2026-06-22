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Thiago Silva de retour à Fluminense à 41 ans

Par Aurélien Macedo
1 min.
Thiago Silva avec le Brésil @Maxppp

Arrivé cet hiver au FC Porto où il aura disputé 14 rencontres et notamment remporté le championnat du Portugal, Thiago Silva (41 ans) fait son retour à Fluminense. Un club où il a déjà eu trois passages. Formé au sein du club de Rio de Janeiro, il y était retourné en 2006 après une expérience délicate au Dynamo Moscou.

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Revenu à la fin de son expérience européenne après avoir multiplié les titres à l’AC Milan, au Paris Saint-Germain et à Chelsea, il y était resté deux ans entre 2024 et 2026. Après cette pige portugaise au FC Porto, le défenseur central s’offre donc un nouveau passage au sein du Fluzão.

Pub. le - MAJ le
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