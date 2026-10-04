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Lucas Da Cunha raconte l’importance de Cesc Fàbregas dans son parcours

Par Allan Brevi
1 min.

Avant de découvrir l’équipe de France et de se retrouver entraîné par Zinédine Zidane, Lucas Da Cunha a dû franchir plusieurs étapes dans sa carrière. Le milieu reconnaît notamment avoir pris conscience, à ses débuts, du chemin qu’il lui restait à parcourir : « je me suis rendu compte que je n’étais pas du tout prêt, que techniquement, ouais, j’avais du ballon. Je savais faire des choses, mais il y avait tellement de choses derrière à faire sur un terrain. J’ai compris ça et ça m’a aidé à grandir et à développer aussi mon football. » Une évolution dans laquelle Cesc Fàbregas a joué un rôle majeur à Côme, d’abord comme joueur puis comme entraîneur.

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« Pour moi, Cesc Fàbregas, il a été énormément important. Quand je suis arrivé, il était joueur. Après, il m’a directement pris sous son aile. Ensuite, il est devenu coach. À un moment donné, il a eu besoin d’un milieu de terrain. Il m’a mis à ce poste-là parce qu’il l’a senti et depuis ce moment-là, il me parlait énormément, il me donnait énormément de conseils. Aujourd’hui, si je me sens autant à l’aise sur le terrain, c’est grâce à lui », a raconté Da Cunha. Désormais accompagné par deux immenses références du football, le Français mesure forcément la chance qui est la sienne : « être entraîné par Zinédine Zidane et Cesc Fàbregas, il n’y a pas vraiment mieux. C’est exceptionnel. Pouvoir prendre des conseils à droite, à gauche de ce genre de coach, c’est super enrichissant. »

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