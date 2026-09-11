L2 : Montpellier retrouve la victoire, Reims dauphin provisoire, victoire spectaculaire pour Dijon

Ce vendredi soir, la 6e journée de Ligue 2 a offert 9 buts en cinq rencontres. Dijon s’est imposé 3-2 face à Laval dans un match très animé : S. Chouchane a ouvert le score dès la 3e, A. Lago a doublé la mise à la 31e, puis A. Kanté a réduit l’écart à la 34e. Après l’égalisation d’E. Clavreul à la 73e, J. Tavares a donné la victoire à Dijon sur penalty à la 79e. Montpellier a de son côté battu Pau 1-0, grâce à T. Sainte-Luce à la 72e, tandis que Clermont et Boulogne se sont quittés sur un 0-0, sans but.

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Dans les deux autres affiches, Reims a remporté un succès 2-1 à Nancy : Yaya Fofana a frappé deux fois pour les Rémois, aux 29e et 38e minutes, avant que N. Kandil ne relance Nancy à la 78e. De son côté, Grenoble s’est imposé 1-0 à Rodez, avec un but de M. Xantippe dès la 11e minute, qui aura finalement suffi aux Isérois. A noter qu’il s’agit de la première défaite à domicile de Rodez après 350 jours d’invincibilité.