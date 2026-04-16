Gianni Infantino affirme que l’Iran ira bien à la Coupe du Monde

Excellente nouvelle pour la Team Melli ! Si la participation de l’Iran à la prochaine Coupe du Monde avait été évoquée avec attention le mois dernier par Gianni Infantino, il y a désormais une certitude : la nation se déplacera bien en Amérique du Nord pour participer au tournoi international. Lors d’une conférence économique organisée par la chaîne de télévision CNBC à Washington, le président de la FIFA a confirmé la venue de l’effectif hier. « L’Iran viendra, c’est sûr. Nous espérons qu’au début de la compétition (le 11 juin), la situation sera pacifiée, ce qui aiderait vraiment. L’Iran doit venir, ils représentent leur peuple, ils se sont qualifiés, les joueurs veulent jouer » a-t-il indiqué à la chaîne.

La suite après cette publicité

Si les tensions semblent s’être écartées du paysage médiatique depuis quelques semaines, l’Iran reste dans une posture assez délicate avec les États-Unis et son président Donald Trump. Cependant, Infantino veut calmer le jeu. « Le sport doit être en dehors de la politique. D’accord, nous ne vivons pas sur la Lune, nous vivons sur la planète Terre. Mais si personne d’autre ne croit à la construction de ponts et au fait de les garder intacts et unis, alors c’est nous qui faisons ce travail ». Pour rappel, l’Iran doit disputer ses trois matches aux Etats-Unis. À Los Angeles, elle défiera la Nouvelle-Zélande (16 juin) et la Belgique (21 juin). L’Égypte sera son dernier adversaire à Seattle (27 juin).