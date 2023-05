Séville FC - Real Madrid : les compositions sont là

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Séville FC dans le cadre d’un choc de la 37e journée de Liga. A domicile, les Andalous s’établissent en 4-2-3-1 avec Yassine Bounou dans les cages derrière Gonzalo Montiel, Nemanja Gudelj, Karim Rekik et Marcos Acuña. Ivan Rakitic et Manu Bueno constituent le double pivot. Devant, Rafa Mir est soutenu par Erik Lamela, Papu Gómez et Bryan Gil.

De leur côté, les Merengues se présentent en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Lucas Vazquez, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy. Aurélien Tchouaméni est placé en sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos. Seul en pointe, Rodrygo Goes est épaulé par Dani Ceballos et Federico Valverde.

Lamela trouve le poteau, Séville et le Real dos à dos !

Les compositions

Séville FC : Bounou - Montiel, Gudelj, Rekik, Acuña - Rakitic, Manu Bueno - Lamela, Papu Gómez, Bryan Gil - Rafa Mir

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Tchouaméni, Kroos - Valverde, Rodrygo, Ceballos