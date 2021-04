Manchester United : les tops et flops des recrutements d'Ed Woodward

« Manchester United annonce que son vice-président exécutif Ed Woodward quittera son poste fin 2021. » C'est par cette phrase que le club mancunien a annoncé le 20 avril dernier le départ de son homme fort. Conséquence, non officielle, du coup raté de la Super League ? Woodward faisait partie des instigateurs du projet. Cela a été démenti par quelques médias britanniques, qui assuraient que l'homme avait décidé de rendre son tablier à l'issue de la saison bien avant l'officialisation du projet Super League. Une chose est certaine, cette nouvelle a donné le sourire à tous les fans des Red Devils, qui avaient appris à détester Woodward au fil des années.

Arrivé à Manchester en 2005, il en était devenu le vice-président exécutif en 2012, avec la lourde charge de s'occuper du marché des transferts. Lourde charge car à Manchester United, les moyens financiers sont conséquents et les loupés deviennent forcément plus ravageurs. Chaque échec d'une recrue sur le terrain était de fait imputé à Ed Woodward, et ils n'ont pas manqué. Le Daily Mirror s'est ainsi amusé à lister les plus mauvaises recrues achetées sous l'ère Woodward. Le premier cité se nomme Alexis Sanchez, recruté en 2018 (Mkhitaryan faisant le trajet inverse, vers Arsenal). Le Chilien a été un flop monumental à Old Trafford, avec un salaire XXL (575 000 € par semaine !), pour un total de 5 buts en 45 apparitions.

Pogba et Martial dans les tops

Les autres flops listés sont : Angel Di Maria, Radamel Falcao, Memphis Depay, Morgan Schneiderlin – ayons une pensée pour notre Ligue 1, heureuse d'avoir pu compter sur ces joueurs – Marcos Rojo, Bastian Schweinsteiger ou encore Victor Valdes. Intégration ratée (Di Maria, Falcao, Depay), mauvais timing de recrutement (Valdes, Schweinsteiger) ou joueurs n'ayant pas le niveau de ce club (Schneiderlin, Rojo), les explications sont diverses. Mais si Woodward est aisément détesté par les supporters mancuniens, il n'en a pas moins réalisé quelques belles opérations.

La plus belle est peut-être la plus récente, avec le recrutement de Bruno Fernandes au Sporting Portugal lors du mois de janvier 2020, tant l'impact du Portugais a été immédiat sur le jeu des siens. Dans le best of Woodward, le Daily Mirror inclut des joueurs qui ont pourtant fait débat à de multiples occasions en Angleterre : Paul Pogba, Luke Shaw et Anthony Martial. Ces trois-là ont connu beaucoup de bas, mais aussi des hauts. Suffisamment pour en faire de bonnes recrues sur le long terme aux yeux du tabloid anglais. Sont également cités parmi les bonnes pioches : Aaron Wan-Bissaka et Ander Herrera. Au final, Ed Woodward aura dépensé plus d'un milliard d'euros sur le marché des transferts depuis 2012.