Ligue des Champions : l’interview lunaire de Florian Thauvin
Séquence lunaire sur Canal+ Foot lors de l’après-match Leipzig-Lens. Florian Thauvin se présente face au micro du journaliste, mais ne semblait pas disposé à livrer une analyse de la rencontre, assurant d’entrée qu’il était agacé. « Je suis fatigué », a-t-il commencé par dire, s’arrêtant net, dans le but de montrer qu’il ne voudrait pas détailler plus que cela.
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Relancé sur le début de match compliqué de son équipe, qui a encaissé deux buts en moins de dix minutes, il a sèchement répliqué : « très compliqué ». Puis, sur une dernière relance, il s’est contenté de dire : « depuis le début de saison ». Clairement, Florian Thauvin voulait afficher son mécontentement à travers ses réponses minimalistes, avant de s’échapper loin du micro. Ambiance…
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