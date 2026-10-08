Le Bayern a envoyé un message fort au Real dans le dossier Olise !

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Michael Olise continue d’attiser les convoitises des plus grands cadors européens. Pour autant, au sortir d’une nouvelle trêve internationale XXL pour l’international français, le club bavarois a bien l’intention de climatiser la concurrence. Comme indiqué par les médias allemands, le Bayern se prépare aux négociations à venir pour prolonger le contrat du natif de Londres.

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Et d’après les derniers échos, la formation munichoise voit les choses en grand puisqu’elle prévoit de faire de son crack le joueur le mieux payé du club. Ces derniers jours, d’autres informations circulaient indiquant l’ajout d’une clause de 200 millions d’euros dans le nouveau contrat du Français de 24 ans. Déterminé, le Bayern aurait même déjà refroidi le Real Madrid, qui s’attend déjà à voir le principal concerné prolonger en Bavière.