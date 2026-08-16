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Liga : Mariano Díaz s’offre une entrée fracassante avec Alavés

Par Allan Brevi - Sasha Nahon
1 min.
Mariano Diaz (Deportivo Alavés) @Maxppp
Alavés 3-0 Getafe

Pourtant poussé vers la sortie en juin dernier, Mariano a marqué les esprits pour ses premières minutes de la saison avec Alavés. Entré en seconde période alors que Getafe évoluait à dix après l’expulsion de Kiko Femenía, l’ancien attaquant de l’OL s’est rapidement mué en homme providentiel. Passeur décisif sur l’ouverture du score, il a ensuite pris ses responsabilités en inscrivant le deuxième but d’une superbe frappe, mettant définitivement son équipe sur les rails.

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L’ancien numéro 7 du Real Madrid ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a encore délivré une passe décisive en fin de rencontre pour Mikel Rodríguez. Un but et deux offrandes en quelques minutes, soit une entrée en jeu particulièrement marquante pour Mariano, qui permet à Alavés de lancer idéalement sa saison en Liga avec trois premiers points et une prestation offensive qui devrait forcément lui donner du crédit.

Pub. le - MAJ le
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