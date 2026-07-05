Coupe du Monde 2026, Belgique : Courtois dévoile la réaction du vestiaire sur l’affaire Balogun

La décision de la FIFA de lever la suspension de Folarin Balogun continue d’alimenter les discussions dans le camp belge à la veille du 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 face aux États-Unis. Expulsé contre la Bosnie-Herzégovine puis annoncé suspendu, l’attaquant américain a finalement été autorisé à disputer la rencontre après un revirement de la Commission de discipline. Une décision vivement contestée par la Fédération belge, qui estime que le règlement prévoyait une suspension automatique pour le match suivant.

La suite après cette publicité

Interrogé en conférence de presse, Thibaut Courtois a préféré relativiser l’impact de cette polémique sur la préparation des Diables Rouges. « Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Ce sont des questions pour la fédé. Mais on a été surpris que ça soit décidé la veille du match. On doit gagner le match sur le terrain. On en a parlé cinq minutes en groupe. Mais on a tous dit qu’avec ou sans Balogun on devait gagner, se préoccuper de nous. Ce sera un match difficile. Avec le stade contre nous. Les deux équipes veulent gagner. » Un discours qui illustre la volonté du vestiaire belge de laisser le dossier aux dirigeants pour rester pleinement concentré sur un rendez-vous décisif.