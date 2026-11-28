Le Real Madrid se retrouve dans une impasse autour de l’avenir de Nico Paz, coincé entre la volonté du joueur et la réalité d’un effectif déjà saturé. Au micro de Radio MARCA dans l’émission Despierta San Francisco, le journaliste Matteo Moretto résume parfaitement ce dilemme : « je crois qu’ici son désir se heurte un peu à la réalité. Le garçon lui-même a dit plusieurs fois que son souhait serait de rejouer pour le Real Madrid. Parce que sur le plan sportif, Nico veut être un acteur majeur. Nico veut jouer. La vérité, c’est que pour le moment, il n’y a pas de place pour Nico dans ce Real Madrid. » Or, la Maison Blanche ne dispose que d’une ultime fenêtre pour activer sa clause de rachat de 80 millions d’euros à l’issue de l’exercice en cours.

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Cette situation bloquée profite directement aux cadors anglais qui guettent la moindre ouverture, d’autant que le verdict final du milieu argentin de Côme ne devrait pas tomber avant le mois d’avril. Si aucune offre formelle n’a encore été transmise, l’absence de garanties de temps de jeu au Santiago Bernabéu pourrait définitivement pousser le talent de Côme vers la Premier League selon Sky Sport. Affaire à suivre…