Neymar envisage de prendre sa retraite

«J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici, j’ai fini ici». Avec l’élimination du Brésil dès les 8es de finale de Coupe du Monde, éliminé par la Norvège, Neymar a mis fin à sa carrière internationale à l’âge de 33 ans. Il s’arrête après 130 sélections et 80 buts marqués sous le maillot de la Seleçao. Le record de Pelé a été battu. Cette sortie de route prématurée marque un tournant dans la carrière du numéro 10, international depuis 2010. Il pourrait même tout simplement s’arrêter de jouer au football.

La suite après cette publicité

D’après UOL, le joueur de Santos s’interroge sur la suite à donner à sa carrière. Il envisagerait de prendre sa retraite sportive dès maintenant, ou lors de sa fin de contrat à Santos en décembre prochain. Ses proches, interrogés par le média brésilien, évoquent cette possibilité. Il se sent fatigué, irrité par la presse et son manque de reconnaissance après avoir porté la Canarinha ces 15 dernières années. Il prendra sa décision dans les prochains jours, alors qu’aucune date de retour à l’entraînement n’a pour le moment été fixée avec Santos. Une 3e option existe mais paraît moins crédible, c’est celle d’un transfert dans un club à moindre pression.