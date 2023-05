PSG : la réponse douteuse de Christophe Galtier sur son avenir

La suite après cette publicité

Christophe Galtier sera-t-il encore à la tête du Paris Saint-Germain l’an prochain ? Le doute est encore présent. Alors que le Paris Saint-Germain entame son dernier déplacement de la saison contre le RC Strasbourg, samedi, le club parisien pourra conserver son titre de Champion de France, en cas de nul. Mais un succès parait ainsi obligatoire pour sauver la saison mitigée de Christophe Galtier, encore incertain de continuer sur le banc parisien.

Galtier, qui a débarqué en provenance de Nice l’été dernier, a signé un contrat avec le PSG courant jusqu’en juin 2024. Mais depuis l’élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, les noms autour pour lui succéder apparaissent régulièrement dans la presse européenne. Alors que le nom de José Mourinho revient régulièrement, la presse italienne mentionnait que le PSG aurait fait de Luis Enrique sa nouvelle priorité pour venir sur son banc.

«Les noms qui circulent ? ça ne me perturbe pas»

Devant la presse, Christophe Galtier a pourtant assuré ne pas être impacté par toutes ses rumeurs quotidiennes. «Je parle tous les jours à ma direction sportive, je suis en relation quotidienne avec Luis Campos, on communique tout le temps. Je vois très souvent Nasser al-Khelaïfi, nous n’avons pas parlé de la saison prochaine. Les noms qui circulent, cela fait partie de mon métier, ça ne me perturbe pas. Il y a ce que l’on écrit dans la presse et ce que je vis», a-t-il expliqué.

Avant de tout de même laisser le doute sur son avenir. «Apparemment, on m’a interdit de parler de la saison prochaine. Nous travaillons et heureusement. Mais ce qu’il va se passer, vous n’en savez rien. Encore heureux que le club travaille sur l’effectif de la saison prochaine. Tout le monde travaille sur la logistique, ce qui doit être amélioré, comment on va prendre nos repères au nouveau centre d’entraînement et sur comment le club peut améliorer l’effectif».