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Bayern Munich : nouvelle grosse blessure pour Alphonso Davies

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Alphonso Davies @Maxppp

Pas épargné par les blessures depuis plusieurs années, Alphonso Davies ne devrait plus rejouer de la saison avec le Bayern Munich. En attendant de savoir si le latéral sera disponible pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Canada, le joueur est annoncé indisponible pendant plusieurs semaines.

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Alphonso Davies hat sich im Halbfinal-Rückspiel gegen PSG eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen und fällt damit mehrere Wochen aus.

Wir wünschen dir eine gute und schnelle Genesung, Phonzy ❤️‍🩹

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«Alphonso Davies s’est blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche lors du match retour des demi-finales de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, mercredi. Cette blessure a été confirmée par un examen réalisé par le staff médical du Bayern Munich. L’international canadien sera indisponible pendant plusieurs semaines», indique le club bavarois.

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