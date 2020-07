Premier League : Tottenham étrille Leicester et se donne le droit de rêver !

Pour le compte de cette 37e et avant dernière journée de Premier League, les Spurs de José Mourinho accueillaient sur leur pelouse une équipe de Leicester à la forme mitigée à la vue de ses derniers résultats. Les Foxes qui restaient sur une série difficile de deux victoires en sept matches disputés, affrontaient une équipe de Tottenham en net regain de forme depuis sa victoire dans le derby du nord de Londres (2-1) le week-end dernier. 7e au coup d’envoi, les hommes de José Mourinho se devaient donc de l’emporter pour espérer grappiller des points et se qualifier pour la prochaine Ligue Europa, la Ligue des Champions étant déjà inatteignable mathématiquement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Londoniens ne chômaient pas en ce début de match. Dès la 6e minute, Heung-Min Son partait sur le côté gauche avant d’enrouler un ballon dévié par un défenseur des Foxes, qui finissait sa course dans le but de Schmeichel (6e 1-0).

Malgré quelques occasions dangereuses, les Foxes ne parvenaient pas à revenir au score et se voyaient encaisser un nouveau but peu avant la pause. Bien servi sur une passe de Lucas, Harry Kane ne se faisait pas prier pour tromper le portier danois (37e, 2-0). Euphoriques, les Spurs triplaient même la mise deux minutes seulement après ce second but. Sur une nouvelle offrande du Brésilien, Harry Kane récidivait une seconde fois d'une superbe frappe enroulée, qui venait se loger dans le coin droit du but. Une véritable démonstration des hommes de José Mourinho dans ce premier acte. Après une première période de folie du côté des Spurs, le deuxième acte se passait bien différemment. Acculés en défense, les Foxes tentaient de réagir sur le peu d'occasions qu'ils se créaient, en vain. Ils auraient même pu voir l'addition s'aggraver à dix minutes du terme, mais Anthony Taylor empêchait le double buteur anglais d'inscrire un coup du chapeau après ce hors-jeu signalé (81e). Avec cette victoire 3-0, les Londoniens remontent à la 6e place qualificative pour la prochaine Ligue Europa, à l'inverse des joueurs de Leicester qui pourraient voir Manchester United leur passer devant en cas de victoire contre West Ham dans trois jours.