Real Madrid : Carlo Ancelotti démonte une rumeur sur son fils Davide

Mercredi soir, le Real Madrid va affronter Chelsea en 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions. Un match très important pour Carlo Ancelotti qui sait qu’il aura plus de chances de rester sur le banc merengue l’an prochain en cas de succès dans cette compétition. Interrogé par RAI 1, le Mister a de nouveau insisté sur le fait qu’il veut aller au bout de son contrat qui prendra fin en juin 2024, tout en faisant une grosse mise au point sur son fils Davide, qu’on annonce sur le banc de Bâle l’an prochain. Ses propos sont relayés par AS.

« Il termine le concours d’entraîneur UEFA Pro au Pays de Galles. Il finira sa formation en mai, puis il pourra entraîner tout type d’équipe. Ce ne sera pas Bâle, car il se sent bien ici et nous voulons qu’il reste ici. Le jour où il voudra se lancer tout seul, je pense qu’il le fera et aussi bien (que lui) ». Le message est clair, Ancelotti compte bien continuer dans la capitale espagnole avec son fils à ses côtés.

