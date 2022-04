Neymar fait sauter la banque !

Le PSG reçoit le RC Lens ce samedi à 21h au Parc des Princes avec de très grandes chances d'être sacré champion de France dès cette 34e journée de Ligue 1. Pour s'offrir le 10e titre de l'histoire du club, la mission est simple. Les joueurs de la capitale doivent obtenir un simple match nul. En cas de défaite, il faudra alors compter sur l'OM et le fait qu'il ne gagne pas face à Reims. Forts de 4 succès de suite en Ligue 1, les Parisiens auront à cœur de poursuivre cette belle série devant leurs supporters. Attention tout de même au club artésien qui ne viendra pas comme faire valoir d'autant que Les Sang et Or peuvent encore légitimement rêver d'une qualification européenne.

le PSG gagne 2-1 contre Lens (cote à 7,30)

Le PSG à domicile en Ligue 1 cette saison, c'est 15 victoires pour un seul match nul. Il apparaît donc logique de voir les locaux être les favoris de cette rencontre et de miser sur un nouveau succès. Pour pimenter les choses, nous vous proposons une victoire 2-1 car Paris a également encaissé au moins un but lors de 8 matchs à domicile (et notamment face à l'OM le week-end dernier) et il faut savoir que Lens est une équipe offensive (5e attaque du championnat). Le Racing pourrait bien inscrire un but à un collectif souvent déséquilibré lorsque Messi, Neymar et Mbappé sont sur le terrain ensemble.

le doublé de Neymar contre Lens (cote à 7,00)

Absent contre Angers en milieu de semaine pour cause de suspension, Neymar sera de retour face à Lens. Après une saison globalement délicate, le Brésilien est de retour en forme depuis quelques semaines. Le numéro 10 brésilien est sur une série de 8 buts sur les 8 derniers matches de Ligue 1 auxquels il a participé, marquant même six fois sur ses trois dernières sorties. Face à Lens, qui a tout de même encaissé 41 buts en 33 rencontres de championnat, le Brésilien pourrait poursuivre sa lancée et inscrire un nouveau doublé après celui face à Lorient il y a trois semaines. De quoi en plus de cela fêter dignement le titre.

le titi parisien du RC Lens Arnaud Kalimuendo marque contre le PSG (cote à 4,25)

Ah les joueurs passés par la maison qui marquent face à leur ancien club. Un grand classique surtout au PSG. Le dernier buteur en date remonte au 3 novembre dernier avec un but signé Christopher Nkunku avec le RB Leipzig en Ligue des Champions. En championnat, il faut remonter à l'exercice précédent, au 28 novembre 2020 avec une belle réalisation de Yacine Adli sous le maillot de Bordeaux. On n’oublie bien évidemment pas le but de Kingsley Coman en finale de la Ligue des Champions il ya deux saisons. Une série s'approchant irrémédiablement toujours un peu plus de la fin, Arnaud Kalimuendo, prêté par le PSG cette saison, voit sa cote à 4,25, lui qui a déjà trouvé le chemin des filets à 10 reprises cette saison en 29 rencontres. En plus de cela, il est en forme. Il reste notamment sur un doublé contre Nice et un but à Lille.

