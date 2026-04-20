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Ligue 1

Eric Di Meco propose un coach à l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Eric Di Meco @Maxppp

La fin de saison de l’Olympique de Marseille s’annonce très agitée. Redescendu à la sixième place du classement de Ligue 1 après sa défaite à Lorient (0-2), le club phocéen est en crise. En interne, Medhi Benatia n’est pas satisfait des joueurs, tandis qu’Habib Beye est loin de faire l’unanimité. Sérieusement agacé par le fait de voir son club de coeur se tirer une balle dans le pied, Eric Di Meco a proposé un coach à l’OM pour la saison prochaine.

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«Pourquoi dans ce club on ne prend pas un mec comme Galtier ? Il est arrivé à Saint-Étienne comme entraineur adjoint, le club allait dans le mur, il a repris l’équipe, il empêche que Saint-Étienne descende, il les remet en Coupe d’Europe et il gagne une Coupe de la Ligue. Il va à Lille, il devient champion de France contre le grand PSG. C’est un Marseillais, il bande pour l’OM, il a envie de venir», a confié l’ancien défenseur au micro de RMC.

Pub. le - MAJ le
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