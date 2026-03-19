L’Angleterre est la risée de la planète football !

Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Liverpool. Six clubs de Premier League pouvaient prétendre aux quarts de finale de la Ligue des Champions. Résultat ? Il n’en restera finalement que deux : Liverpool défiera le Paris Saint-Germain alors qu’Arsenal, tombeur du Bayer Leverkusen, sera opposé au Sporting CP. Un bien maigre bilan pour un championnat, considéré depuis des années comme la locomotive du football européen. Et pour cause. Si les Gunners, candidats à la victoire finale, et les Reds, qui continuent de monter en puissance, ont assuré l’essentiel, le reste des écuries anglaises ont chuté dans les grandes largeurs. Défaits 5 buts à 2 au Parc des Princes la semaine dernière, Chelsea a confirmé ses difficultés face aux grandes équipes européennes.

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Mardi soir, à Stamford Bridge, la bande à Liam Rosenior, bien trop fragile défensivement et incapable de concrétiser ses occasions face aux Parisiens, a pris une nouvelle claque. Score final : 3 buts à 0, soit 8 buts à 2 sur la double confrontation. Et que dire de Newcastle… Toujours en course après 135 minutes (1-1 à l’aller, 3 buts à 2 pour le Barça à la pause au retour), les Magpies ont finalement volé en éclats. Portés par Robert Lewandowski, Lamine Yamal ou encore Raphinha, les Catalans ont, en effet, terrassé les Toons au retour des vestiaires, infligeant un violent 4 buts à 0 en 45 minutes seulement (et donc 7 réalisations à 2 sur la double confrontation).

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2 sur 6 pour la Premier League

Balayé 3 buts à 0 à l’aller après un triplé retentissant de Federico Valverde, Manchester City n’a, de son côté, jamais trouvé les ressources nécessaires pour renverser la tendance. Plombés par un rouge de Bernardo Silva en début de match et un doublé de Vinicius Jr, les Skyblues ont, eux aussi, quitté la compétition prématurément et contre toute attente. Enfin, il fallait un exploit pour Tottenham. En pleine crise de résultats et au bord du gouffre en championnat, les Spurs avaient 3 buts de retard à combler face à l’Atlético de Madrid (défaite 5 buts à 2 lors du match à l’aller).

Oui mais voilà, malgré un premier acte convaincant - les hommes d’Igor Tudor rentraient en tête à la pause (2-1) - et une victoire finale (3-2) grâce à un bon Xavi Simons, le miracle n’a pas eu lieu. En définitive, si le Royaume de sa Majesté pourra encore miser sur les prouesses d’Arsenal et Liverpool, le bilan a de quoi faire peur. Lors des 8es de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, Chelsea, Manchester City, Newcastle et Tottenham ont, en effet, encaissé un total de 28 buts. Une statistique parlante, résumant l’année cauchemardesque de la Premier League sur la scène européenne.