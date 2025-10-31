Real Madrid : Xabi Alonso met fin à la polémique Vinicius Jr

Comment gère-t-on un vestiaire ? Voilà l’une des questions posées à Xabi Alonso durant sa conférence de presse ce vendredi matin. « Rester soi-même. L’essentiel est d’être authentique, sans faire semblant. Toujours penser à l’intérêt de l’équipe. Entretenir de bonnes relations, fondées sur le respect, tout en comprenant que chacun est différent. L’intelligence émotionnelle est indispensable », a répondu l’entraîneur espagnol. Ses préceptes n’ont clairement pas été suivis par Vinicius Jr dimanche dernier, suite à son remplacement. Le Brésilien s’est alors donné en spectacle, éructant et affichant clairement son mécontentement. Depuis, la presse espagnole fait ses choux gras sur cette polémique, qui a abouti à un message d’excuses du joueur madrilène. Un message dans lequel n’était toutefois pas cité Xabi Alonso.

« C’était une déclaration très précieuse et très positive. Il a fait preuve d’honnêteté, il a parlé avec sincérité. Ce qu’il a dit était le plus important, et j’en étais très satisfait. L’affaire a été close mercredi », a ainsi glissé le coach en réponse à une question sur son absence dans le message de Vini. Il avait auparavant confirmé que le joueur s’était également excusé auprès du vestiaire. « Nous avons eu une réunion avec tout le monde mercredi, et Vinicius a été impeccable. Il a parlé franchement et s’est très bien comporté. Pour moi, c’est réglé », a raconté Xabi Alonso. À l’écouter, tout est bien qui finit bien, mais il en faut plus pour convaincre une presse espagnole qui a décrété à plusieurs reprises que la rupture était consommée entre les deux hommes, et que Vinicius envisageait même un départ.

Xabi Alonso veut passer à autre chose

« Non, il n’y aura aucunes représailles », a assuré le coach merengue, qui a voulu couper court sur le sujet. « Je pense avoir suffisamment expliqué les choses. Je comprends que vous soyez concentré sur ce point. La décision a été prise mercredi. Nous avons passé une très bonne semaine. Ce qui m’inquiète, c’est Valence. Je vous comprends, mais j’aimerais que vous compreniez aussi les miens », a-t-il alors demandé aux journalistes présents. Qui n’ont pas eu peur de relancer quelques minutes plus tard, en lui demandant s’il avait peur que cette situation se reproduise. « Je pense que toute l’équipe, Vinicius compris, est concentrée sur l’essentiel : être sur le terrain. L’objectif est le même pour tous. Nous voulons que la situation reste sûre. »

Pour Xabi Alonso, une chose est certaine, l’incident est clos, il veut passer à autre chose et il ne sanctionnera pas son joueur outre-mesure pour son comportement. Cela n’empêchera pas les observateurs de scruter ses prochains choix de composition d’équipe et ses remplacements en cours de match. Le Real Madrid reçoit Valence, équipe en difficulté, demain en Liga et se déplacera à Liverpool mardi en Ligue des Champions. Deux matches qui permettront de constater si la cicatrice est bel et bien refermée.