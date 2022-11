Paris sportifs : Lionel Messi fait parler la poudre face à la Juventus

Le Paris Saint-Germain jouera un match décisif pour son avenir mercredi soir. Après sa large victoire face au Maccabi Haïfa, lors de la 5e journée de la Ligue des Champions (7-2), le club francilien est bien placé pour terminer en tête de son groupe et ainsi être parmi les têtes de série lors du tirage au sort des huitièmes de finale. Mais rien n'est encore fait, car il faudra encore l'emporter sur la pelouse de la Juventus pour assurer cette première place, d'autant plus que le Benfica - à égalité de points avec le PSG - affrontera le Maccabi Haïfa pour le compte de cette ultime journée. Le déplacement à Turin va donc être pris très au sérieux par les Parisiens.

La suite après cette publicité

S'il y a bien un moment pour vous décider à parier, c'est bien sur ce Juventus-PSG. Et voici une offre à ne pas rater sur l'un des paris les plus intéressants autour de cette affiche européenne, d'autant que le site de paris sportifs Unibet vous offre 150 € pour toute première inscription avec le code FMUNI. Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici pour nous la cote* la plus intéressante et la moins risquée que nous avons sélectionnée pour vous afin de profiter de cette offre exceptionnelle :

Doublé de Lionel Messi contre la Juventus (cote* à 6,00)

Pour l'emporter, Christophe Galtier compte notamment sur son homme en forme : Lionel Messi. Après une première saison plus que décevante sous ses nouvelles couleurs parisiennes, La Pulga renaît de ses cendres, en ce début de saison. L'Argentin en est pour le moment à 12 buts et 13 passes décisives en 17 rencontres, cette saison. Il reste sur un doublé en Ligue des Champions, face à Haïfa et sur un joli but inscrit contre Troyes, en Ligue 1, ce week-end (4-3). Enfin de retour au premier plan et en l'absence d'un Neymar suspendu, on imagine bien Léo Messi faire rapidement la différence sur la pelouse de la Juventus, ce mercredi, et inscrire un doublé pour permettre au PSG de terminer leader de son groupe. Lui qui avait déjà réussi cet exploit, en 2017, avec le FC Barcelone.

Alors, n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Unibet pour Foot Mercato : 150€ de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI.

(*cotes soumises à variations)