Équipe de France : Aurélien Tchouaméni explique pourquoi il a joué blessé contre l’Espagne

Critiqué pour sa prestation lors de l’élimination de l’équipe de France face à l’Espagne (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Aurélien Tchouaméni est revenu sur les circonstances de son retour à la compétition. Dans son émission The Bridge, le milieu de terrain du Real Madrid a expliqué pourquoi il avait accepté de disputer cette rencontre alors qu’il revenait tout juste de blessure. Absent lors des deux précédents matchs des Bleus face au Paraguay et au Maroc, le Français avait finalement été titularisé par Didier Deschamps malgré une condition physique encore incertaine. « En tant que sportif, ce qu’il faut que les gens comprennent, l’adrénaline, c’est un truc qui peut faire plein de choses. Quand tu te blesses, tu discutes avec le staff médical et l’objectif, c’est de revenir pour jouer la demie, tout le monde rêve de jouer une demie de Coupe du Monde », a-t-il expliqué. Une décision motivée par l’importance du rendez-vous, mais qui lui a valu de nombreuses critiques après la défaite des Tricolores.

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Car sur le terrain, Aurélien Tchouaméni n’avait pas réussi à retrouver son meilleur niveau face à la Roja. En difficulté dans l’entrejeu, notamment face à Rodri et Fabián Ruiz, le Madrilène avait livré une prestation décevante, alors que Manu Koné avait pourtant convaincu lors de ses précédentes apparitions aux côtés d’Adrien Rabiot. Mais pour Tchouaméni, le regard porté sur sa décision dépend surtout du résultat final. « Après, la vérité du terrain, c’est la vérité du terrain. Il y a plein de gens qui ont joué des matches en étant diminués. Tu gagnes, tout se passe bien. Tu perds, c’est “pourquoi tu es revenu”. Ça fait partie du football. Un jour ça passe, un jour ça ne passe pas et tu es le bouc émissaire », a-t-il regretté. Avant cette demi-finale, Didier Deschamps avait lui-même reconnu que son joueur n’était pas totalement rétabli, tout en estimant qu’il était suffisamment remis pour retrouver la compétition. Un choix assumé par le sélectionneur et son milieu de terrain, malgré une soirée particulièrement compliquée face aux Espagnols.