Bayern Munich : Dayot Upamecano a pris sa décision pour son avenir !

Perdre un nouveau joueur gratuitement, voilà la hantise du Bayern Munich, qui s’est juré de ne plus vivre un feuilleton à la David Alaba, parti libre au Real Madrid en 2021. Comme nous vous l’expliquions hier, le club bavarois a plusieurs dossiers chauds à gérer en ce début d’année 2026. Mais l’un est plus important que tout aux yeux de la direction. Il s’agit de Dayot Upamecano.

Le défenseur, international français, arrive en fin de contrat en juin prochain, et il suscite la convoitise de tous les plus grands clubs européens, à commencer par le PSG et le Real Madrid, alléchés par la situation contractuelle du joueur. Élément incontournable du onze de Vincent Kompany, Upamecano fait donc l’objet d’une grosse bataille en coulisses.

Les derniers obstacles levés

Comme nous vous l’avions révélé il y a quelques jours, le Bayern Munich avait repris espoir dans ce dossier, en s’entendant financièrement avec le clan Upamecano sur les conditions financières. Ne restait plus que quelques détails à régler, mais pas n’importe lesquels, avec notamment une clause libératoire à insérer. Selon les dernières informations de Bild, le joueur de 27 ans est sur le point de prolonger son contrat et les différents points d’achoppement ont été réglés.

L’accord définitif est donc attendu au cours de ce mois de janvier, ainsi que l’annonce officielle de la prolongation du joueur. Upamecano devrait donc signer un nouveau contrat avec le Bayern Munich et percevoir jusqu’à 20 millions d’euros par an. Un réel effort consenti par la direction bavaroise, qui adore le Français, recruté en 2021 au RB Leipzig.