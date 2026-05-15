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Porto : André Villas-Boas recale Robert Lewandowski

Par Tom Courel
1 min.
Robert Lewandowski @Maxppp

Alors que le FC Porto semble avoir les yeux qui brillent en voyant les performances de Robert Lewandowski, le club portugais pourrait l’attirer cet été selon plusieurs sources dont Sky Sport Deutschland. Les Dragons voudraient tenter leur chance sur ce dossier toujours aussi brûlant en Catalogne, mais le président de la formation, André Villas-Boas, a récemment renoncé… à cause d’un salaire trop élevé.

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« Pour nous, c’est une fierté que Porto soit associé à une légende du football comme Lewandowski. Évidemment, comme vous pouvez l’imaginer, le coût d’un joueur de ce calibre est hors de portée financière du FC Porto. C’est la première chose qui me paraît claire. Nous avons trois joueurs polonais dans l’effectif, ce qui est notre principal atout actuellement, mais un joueur comme Lewandowski est totalement inaccessible », a indiqué le dirigeant de 48 ans aux médias. Affaire à suivre…

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