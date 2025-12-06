Menu Rechercher
L’Inter Miami s’offre Vancouver et remporte sa première MLS !

Par Samuel Zemour
1 min.
Leo Messi après son coup franc marqué @Maxppp
Inter Miami 3-1 Whitecaps

Victorieux de la Conference Est après avoir triomphé contre le New York City FC (5-1), l’Inter Miami retrouvait les Vancouver Whitecaps pour une finale historique. Et rapidement, les Floridiens ont ouvert le score grâce à un but contre son camp du malheureux Ocampo, après avoir dévié un centre (1-0, 8e). Mais en seconde période, les Canadiens ont égalisé grâce à Ahmed (1-1, 60e).

Pas suffisant pour Miami, qui a repris l’avantage. Bien servi par Lionel Messi à l’entrée de la surface, De Paul redonnait l’avantage aux Hérons (2-1, 71e). Avant qu’en toute fin de match, Allende ne remporte son duel face au gardien de Vancouver, encore servi par Lionel Messi, pour assurer la victoire à l’Inter Miami (3-1, 90e+6). Pour la première fois de son histoire, l’Inter Miami remporte la première Major League Soccer de son histoire, le 48e trophée collectif de Lionel Messi.

Pub. le - MAJ le
