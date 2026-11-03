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Décès de Jesús de Miguel : le message de Cristiano Ronaldo

Par Matthieu Margueritte

Les réactions se poursuivent après l’annonce ce matin du décès de l’attaquant de Tenerife, Jesús de Miguel. Ce soir, c’est au tour du quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo, de sortir du silence afin de faire part de sa sidération.

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« Une tragédie. Je suis sans voix… Mes pensées vont à la famille. Qu’il repose en paix », a posté l’international portugais dans une story publiée sur son compte Instagram. Une nouvelle preuve que toute la planète football a été bouleversée par ce drame.

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