LdC : Samir Nasri prévient le PSG et le Bayern contre Arsenal

Arsenal est le premier club qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Les Gunners ont battu l’Atlético de Madrid en demi-finale retour (1-0), ce qui suffit à passer. Si le club anglais ne brille pas par le jeu, il reste très difficile à manœuvrer. Canal+, Samir Nasri assure pour que ça ne sera pas simple du tout pour l’autre finaliste.

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«Je pense que ce sera très difficile pour le Bayern ou le PSG de jouer cette équipe-là en finale, assure l’ancien Marseillais sur le plateau de la chaîne cryptée. La pression prend souvent le pas sur le jeu, mis à part la finale de l’an dernier où le PSG a fait une démonstration. Ce sont souvent des matchs fermés. Ça va être très compliqué.»