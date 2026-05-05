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Ligue des Champions

LdC : Samir Nasri prévient le PSG et le Bayern contre Arsenal

Par Maxime Barbaud
1 min.
Samir Nasri @Maxppp
Arsenal 1-0 Atlético

Arsenal est le premier club qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Les Gunners ont battu l’Atlético de Madrid en demi-finale retour (1-0), ce qui suffit à passer. Si le club anglais ne brille pas par le jeu, il reste très difficile à manœuvrer. Canal+, Samir Nasri assure pour que ça ne sera pas simple du tout pour l’autre finaliste.

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«Je pense que ce sera très difficile pour le Bayern ou le PSG de jouer cette équipe-là en finale, assure l’ancien Marseillais sur le plateau de la chaîne cryptée. La pression prend souvent le pas sur le jeu, mis à part la finale de l’an dernier où le PSG a fait une démonstration. Ce sont souvent des matchs fermés. Ça va être très compliqué.»

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