Robinio Vaz quitte l’OM pour signer à l’AS Roma

Son absence dans le groupe en Coupe de France contre Bayeux avait de quoi mettre la puce à l’oreille. Robinio Vaz était en instance de départ depuis que les négociations se sont intensifiées entre l’OM et la Roma. Les deux directions ont fini par se mettre d’accord autour d’une indemnisation de 25 M€, comme nous vous le rapportions, faisant du jeune attaquant la 5e plus grosse vente de l’histoire du club, alors même qu’il n’est apparu qu’à 22 reprises sous le maillot phocéen.

La nouvelle est désormais officielle. Le joueur, qui fêtera ses 19 ans le 17 février prochain, quitte Marseille pour rejoindre la Roma où il vient de signer un contrat de 4 ans et demi, soit jusqu’en 2030. « L’AS Roma est ravie d’annoncer la signature de Robinio Vaz en provenance de Marseille, pour un transfert définitif. L’attaquant de 18 ans a signé un contrat de quatre ans, valable jusqu’en 2030 », peut-on lire sur le communiqué. Robinio Vaz portera le numéro 78.

L’OM fait une très belle plus-value

Marseille a fait de la promotion de jeunes joueurs du centre de formation en équipe première l’une de ses priorités. Apparu à de rares reprises la saison passée, Vaz a surtout explosé lors de cette première moitié d’exercice, au point d’être titularisé à certaines reprises par De Zerbi. Avec ses 4 buts et ses 2 passes décisives en 19 rencontres, le natif de Mantes-la-Jolie (Yvelines) a su saisir sa chance et montrer l’exemple aux autres jeunes pousses, à l’instar de Daryl Bakola par exemple.

Arrivé de Sochaux à l’été 2024 pour 200 000 euros, Vaz ne peut pas être considéré comme formé au club mais sa réussite est à mettre à l’actif des Olympiens, qui réalisent une énorme plus-value en un temps record. Les supporters regretteront peut-être son départ précoce alors qu’il a à peine eu le temps de se montrer. Sa vente permet au moins à l’OM de redresser des comptes et d’avoir une marge sur ce mercato d’hiver afin de se renforcer avec des éléments comme Himad Abdelli.