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Match Allemagne - Curaçao en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - dimanche 14 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Allemagne et Curaçao (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Allemagne et Curaçao. Ce match aura lieu le dimanche 14 juin 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Allemagne et Curaçao.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Allemagne et Curaçao en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 juin 2026 à 19:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Allemagne Curaçao en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Allemagne et Curaçao ?
Allemagne : le coach J. Nagelsmann a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, N. Brown, N. Schlotterbeck, J. Tah, J. Kimmich, F. Nmecha, A. Pavlović, F. Wirtz, J. Musiala, L. Sané, K. Havertz.
Curaçao : de son côté, l'équipe dirigée par D. Advocaat évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : E. Room, D. Fonville, A. Obispo, R. Bazoer, S. Floranus, L. Bacuna, L. Comenencia, J. Bacuna, T. Chong, S. Hansen, J. Locadia.
- Qui arbitre le match Allemagne Curaçao ?
Jalal Jayed est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Allemagne Curaçao ?
Houston, Texas accueille le match au Houston Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Allemagne Curaçao ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 juin 2026, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué le but pour Allemagne ?
Un seul but a été inscrit pour Allemagne par F. Nmecha 6'.
- Qui a marqué le but pour Curaçao ?
Un seul but a été inscrit pour Curaçao par L. Comenencia 21'.