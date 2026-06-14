Menu Rechercher
1 - 1
32'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Allemagne
1 - 1
32'
Curaçao
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
21'
1 - 1
L. Comenencia
6'
1 - 0
F. Nmecha (PD F. Wirtz)
Voir le live commenté
Classement live 1 Curaçao 1 2 Allemagne 1
Possession 73% Allemagne Curaçao
Tirs 10 7 1 3 1 2
Compositions Allemagne 4-2-3-1 Curaçao 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 ALL N NUL 2 CUR
921 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Allemagne Felix Nmecha 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Flag Allemagne Jamal Musiala 2
Fautes subies
#1 Flag Curaçao Tahith Chong 2 #2 Flag Allemagne Joshua Kimmich 2
Tirs (%)
#1 Flag Allemagne Florian Wirtz 0/2 0% #2 Flag Allemagne Jamal Musiala 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Curaçao Leandro Bacuna 4/7 57% #2 Flag Allemagne Jamal Musiala 4/8 50%
Interceptions
#1 Flag Allemagne Nico Schlotterbeck 3 #2 Flag Curaçao Juninho Bacuna 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Curaçao Leandro Bacuna 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Curaçao Juninho Bacuna 0/4 0%
Passes (%)
#1 Flag Allemagne Jonathan Tah 33/35 94% #2 Flag Allemagne Joshua Kimmich 30/32 94% #3 Flag Allemagne Nico Schlotterbeck 32/35 91%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
V
V
D
D
D
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Serge Gnabry Serge Gnabry Blessure à l'aine
Ar'jany Martha Ar'jany Martha Coup

Top commentaires

LFC supporter 19:26 Faut m'expliquer comment Tah joue en Allemagne ET au Bayern 1 Répondre
Voir tous les commentaires (15)

Match Allemagne - Curaçao en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - dimanche 14 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Allemagne et Curaçao (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Allemagne et Curaçao. Ce match aura lieu le dimanche 14 juin 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Allemagne et Curaçao.

On en parle

Arbitres

Jalal Jayed arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Mostafa Akarkad arbitre assistant
Zakaria Brinsi arbitre assistant
Abongile Tom quatrième arbitre
Nicolás Gallo Barragán arbitre VAR
Hamza El Fareq arbitre VAR auxiliaire
Zakhele Thusi Granville Siwela arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Houston Stadium Houston, Texas
Houston Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 72000
  • Affluence moyenne : 60347
  • Affluence maximum : 60347
  • Affluence minimum : 60347
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 14 juin 2026 19:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe E - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code ALL-CUR
Zone International
Équipe à domicile Allemagne
Équipe à l'extérieur Curaçao
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Allemagne et Curaçao en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 juin 2026 à 19:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Allemagne Curaçao en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Allemagne et Curaçao ?

Allemagne : le coach J. Nagelsmann a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, N. Brown, N. Schlotterbeck, J. Tah, J. Kimmich, F. Nmecha, A. Pavlović, F. Wirtz, J. Musiala, L. Sané, K. Havertz.

Curaçao : de son côté, l'équipe dirigée par D. Advocaat évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : E. Room, D. Fonville, A. Obispo, R. Bazoer, S. Floranus, L. Bacuna, L. Comenencia, J. Bacuna, T. Chong, S. Hansen, J. Locadia.

Qui arbitre le match Allemagne Curaçao ?

Jalal Jayed est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Allemagne Curaçao ?

Houston, Texas accueille le match au Houston Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Allemagne Curaçao ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 juin 2026, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué le but pour Allemagne ?

Un seul but a été inscrit pour Allemagne par F. Nmecha 6'.

Qui a marqué le but pour Curaçao ?

Un seul but a été inscrit pour Curaçao par L. Comenencia 21'.

Top commentaires

LFC supporter 19:26 Faut m'expliquer comment Tah joue en Allemagne ET au Bayern 1 Répondre
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier