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2 - 2
MT
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Angleterre
2 - 2
MT
Croatie
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
mi-temps
2 - 2
45+5'
2 - 2
(PD I. Perišić) P. Musa
42'
2 - 1
H. Kane (PD D. Rice)
36'
1 - 1
(PD P. Sučić) M. Baturina
12'
1 - 0
H. Kane (SP)
10'
H. Kane (Penalty sauvé)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.86 N 2.55 2 5.40 winamax bonus 100€
Classement live 1 Croatie 1 2 Angleterre 1
Possession 52% Croatie Angleterre
Tirs 9 7 2 2 2 4
Grosses occasions créées 50% Angleterre 1 Croatie 1
Compositions Angleterre 4-2-3-1 Croatie 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
ANG
NUL
CRO
1 1.68 N 3.9 2 5
775 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Angleterre Noni Madueke 1 #2 Flag Croatie Ivan Perišić 1
Tirs (%)
#1 Flag Angleterre Harry Kane 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Croatie Josip Stanišić 4/4 100% #2 Flag Croatie Martin Baturina 4/5 80% #3 Flag Croatie Ivan Perišić 5/7 71%
Interceptions
#1 Flag Angleterre Elliot Anderson 3 #2 Flag Croatie Ivan Perišić 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Croatie Ivan Perišić 4/6 67% #2 Flag Croatie Martin Baturina 2/3 67% #3 Flag Angleterre Elliot Anderson 2/3 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Angleterre Reece James 0/3 0% #2 Flag Croatie Petar Musa 0/2 0% #3 Flag Angleterre Ezri Konsa 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Angleterre John Stones 34/35 97% #2 Flag Angleterre Ezri Konsa 29/31 94% #3 Flag Croatie Josip Šutalo 36/39 92%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
47% 37% 16%
Série en cours
V
V
D
N
V
V
D
D
V
V
Rencontres précédentes
60% 3 Victoires 20% 1 Nul 20% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Tino Livramento Tino Livramento Blessure au mollet Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Adam Wharton Adam Wharton Blessure à l'aine Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu
Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers

Top commentaires

ANA Maghrabi🦁 22:13 Ok, le gardien n'avait pas un millimètre sur la ligne, mais il faut interdire au joueur de ralentir ou de faire semblant de s'arrêter.!!!!! 4 Répondre
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Match Angleterre - Croatie en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - mercredi 17 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Angleterre et Croatie (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Angleterre et Croatie. Ce match aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Angleterre et Croatie.

On en parle

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Nicolas Danos arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
Katia Itzel García Mendoza quatrième arbitre
Willy Delajod arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Dallas Stadium Arlington, Texas
Dallas Stadium
  • Année de construction : 2009
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70649
  • Affluence moyenne : 55257
  • Affluence maximum : 69285
  • Affluence minimum : 41229
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 17 juin 2026 22:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe L - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code ANG-CRO
Zone International
Équipe à domicile Angleterre
Équipe à l'extérieur Croatie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Angleterre et Croatie en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 juin 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Angleterre Croatie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Angleterre et Croatie ?

Angleterre : le coach T. Tuchel a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. Pickford, N. O'Reilly, J. Stones, E. Konsa, R. James, D. Rice, E. Anderson, A. Gordon, J. Bellingham, N. Madueke, H. Kane.

Croatie : de son côté, l'équipe dirigée par Z. Dalić évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : D. Livaković, J. Gvardiol, L. Vušković, J. Šutalo, J. Stanišić, M. Baturina, P. Sučić, L. Modrić, M. Pašalić, I. Perišić, P. Musa.

Qui arbitre le match Angleterre Croatie ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Angleterre Croatie ?

Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Angleterre Croatie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 juin 2026, coup d'envoi 22:00.

Qui a marqué des buts pour Angleterre ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Angleterre : H. Kane 12' (sp.) 42'.

Qui a marqué des buts pour Croatie ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Croatie : M. Baturina 36', P. Musa 45+5'.

Top commentaires

ANA Maghrabi🦁 22:13 Ok, le gardien n'avait pas un millimètre sur la ligne, mais il faut interdire au joueur de ralentir ou de faire semblant de s'arrêter.!!!!! 4 Répondre
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