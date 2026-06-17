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Match Angleterre - Croatie en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - mercredi 17 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Angleterre et Croatie (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Angleterre et Croatie. Ce match aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Angleterre et Croatie.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Angleterre et Croatie en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 juin 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Angleterre Croatie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Angleterre et Croatie ?
Angleterre : le coach T. Tuchel a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. Pickford, N. O'Reilly, J. Stones, E. Konsa, R. James, D. Rice, E. Anderson, A. Gordon, J. Bellingham, N. Madueke, H. Kane.
Croatie : de son côté, l'équipe dirigée par Z. Dalić évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : D. Livaković, J. Gvardiol, L. Vušković, J. Šutalo, J. Stanišić, M. Baturina, P. Sučić, L. Modrić, M. Pašalić, I. Perišić, P. Musa.
- Qui arbitre le match Angleterre Croatie ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Angleterre Croatie ?
Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Angleterre Croatie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 juin 2026, coup d'envoi 22:00.
- Qui a marqué des buts pour Angleterre ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Angleterre : H. Kane 12' (sp.) 42'.
- Qui a marqué des buts pour Croatie ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Croatie : M. Baturina 36', P. Musa 45+5'.