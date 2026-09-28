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Match Belgique - France en direct commenté
2e journée de UEFA Nations League - lundi 28 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Belgique et France (UEFA Nations League, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Nations League entre Belgique et France. Ce match aura lieu le lundi 28 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Belgique et France.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Belgique et France ?
France a remporté la rencontre sur le score de 0-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Belgique et France en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2026 à 20:45 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Belgique et France ?
Belgique : le coach M. van Bommel a choisi une formation en 4-3-3 : S. Lammens, J. Seys, B. Mechele, N. Ngoy, T. Castagne, Y. Tielemans, R. Lavia, K. De Bruyne, M. Godts, C. De Ketelaere, D. Moreira.
France : de son côté, l'équipe dirigée par Z. Zidane évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Maignan, A. Diouf, M. Lacroix, J. Jacquet, P. Kalulu, M. Akliouche, L. da Cunha, E. Camavinga, B. Barcola, E. Lepaul, D. Doué.
- Qui arbitre le match Belgique France ?
Rade Obrenović est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Belgique France ?
Bruxelles (Brussel) accueille le match au Stade Roi Baudouin.
- Quelle est la date et l'heure du match Belgique France ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour France ?
Un seul but a été inscrit pour France par M. Olise 88'.