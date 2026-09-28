Match Belgique - France en direct commenté

2e journée de UEFA Nations League - lundi 28 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Belgique et France (UEFA Nations League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Nations League entre Belgique et France. Ce match aura lieu le lundi 28 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Belgique et France.