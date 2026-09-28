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0 - 1
terminé
UEFA Nations League 2026/2027 2e journée
Belgique
0 - 1
MT : 0-0
terminé
France
Temps forts
88'
0 - 1
M. Olise
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Flag France D. Doué 8.6 #2 Flag France M. Olise 8.5 #3 Flag France E. Camavinga 7.6 Voir le classement complet
#1 Flag France D. Doué 7.6 #2 Flag France M. Lacroix 7.4 #3 Flag France P. Kalulu 7.1 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Classement live 1 France 6 2 Belgique 3
Possession 65% France Belgique
Tirs 12 10 11 2 7 18
Grosses occasions créées 100% France 1 Belgique 0
Compositions Belgique 4-3-3 France 4-3-3

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1 BEL N NUL 2 FRA
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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Flag France Désiré Doué 1
Tirs (%)
#1 Flag Belgique Dodi Lukébakio 2/2 100% #2 Flag France Bradley Barcola 1/2 50% #3 Flag France Maghnes Akliouche 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag France Désiré Doué 5 #2 Flag Belgique Dodi Lukébakio 3 #3 Flag Belgique Mika Godts 2
Fautes subies
#1 Flag France Eduardo Camavinga 5 #2 Flag Belgique Mika Godts 2 #3 Flag France Lucas da Cunha 2
Ballons touchés
#1 Flag France Maxence Lacroix 104
Tirs (%)
#1 Flag Belgique Kevin De Bruyne 0/3 0% #2 Flag Belgique Mika Godts 0/2 0% #3 Flag France Esteban Lepaul 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Belgique Kevin De Bruyne 4 #2 Flag France Andy Diouf 3 #3 Flag Belgique Charles De Ketelaere 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Belgique Roméo Lavia 6/8 75% #2 Flag France Jérémy Jacquet 6/9 67% #3 Flag France Désiré Doué 8/13 62%
Interceptions
#1 Flag France Maxence Lacroix 2 #2 Flag France Désiré Doué 2 #3 Flag Belgique Youri Tielemans 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Belgique Kevin De Bruyne 0/7 0% #2 Flag Belgique Charles De Ketelaere 0/6 0% #3 Flag Belgique Timothy Castagne 0/5 0%
Passes (%)
#1 Flag Belgique Roméo Lavia 39/39 100% #2 Flag France Maxence Lacroix 88/92 96% #3 Flag France Andy Diouf 63/67 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag France Maghnes Akliouche 31 #2 Flag France Désiré Doué 24 #3 Flag France Pierre Kalulu 20

Classement buteurs

#9 Flag Belgique Dodi Lukébakio 1 #9 Flag France Michael Olise 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
V
D
V
V
V
V
D
D
V
V
Rencontres précédentes
14% 1 Victoire 0% 0 Nul 86% 6 Victoires

Blessures & suspensions

Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe Coup Leandro Trossard Leandro Trossard Blessure musculaire Leandro Trossard Leandro Trossard Blessure au mollet Jérémy Doku Jérémy Doku Maladie Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine Amadou Onana Amadou Onana Lésion du ligament croisé antérieur du genou Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers
Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Kylian Mbappé Kylian Mbappé Blessure au genou N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou William Saliba William Saliba Blessure au dos Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta Ischio-jambiers Robin Risser Robin Risser Blessure aux côtes Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery Blessure à la cuisse

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Kim Kim kim 22:43 On s emmerde moins qu avec Deschamps quand mm 8 Répondre
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Match Belgique - France en direct commenté

2e journée de UEFA Nations League - lundi 28 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Belgique et France (UEFA Nations League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Nations League entre Belgique et France. Ce match aura lieu le lundi 28 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Belgique et France.

On en parle

Arbitres

Rade Obrenović arbitre principal
0
3
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Matej Žunič arbitre assistant
Jure Praprotnik arbitre assistant
Martin Matoša quatrième arbitre
Alen Borošak arbitre VAR
Matej Jug arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Roi Baudouin Bruxelles (Brussel)
Stade Roi Baudouin
  • Année de construction : 1995
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50093
  • Affluence moyenne : 16662
  • Affluence maximum : 48000
  • Affluence minimum : 351
  • % de remplissage : 37

Match en direct

Date 28 septembre 2026 20:45
Compétition UEFA Nations League
Saison 2026/2027
Phase League A - Groupe 1 - journée 2
Diffusion TF1
Affluence 40857
Code BEL-FRA
Zone Europe
Équipe à domicile Belgique
Équipe à l'extérieur France
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Belgique et France ?

France a remporté la rencontre sur le score de 0-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Belgique et France en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2026 à 20:45 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Belgique et France ?

Belgique : le coach M. van Bommel a choisi une formation en 4-3-3 : S. Lammens, J. Seys, B. Mechele, N. Ngoy, T. Castagne, Y. Tielemans, R. Lavia, K. De Bruyne, M. Godts, C. De Ketelaere, D. Moreira.

France : de son côté, l'équipe dirigée par Z. Zidane évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Maignan, A. Diouf, M. Lacroix, J. Jacquet, P. Kalulu, M. Akliouche, L. da Cunha, E. Camavinga, B. Barcola, E. Lepaul, D. Doué.

Qui arbitre le match Belgique France ?

Rade Obrenović est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Belgique France ?

Bruxelles (Brussel) accueille le match au Stade Roi Baudouin.

Quelle est la date et l'heure du match Belgique France ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour France ?

Un seul but a été inscrit pour France par M. Olise 88'.

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Kim Kim kim 22:43 On s emmerde moins qu avec Deschamps quand mm 8 Répondre
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