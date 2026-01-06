Menu Rechercher
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 8èmes de finale
Algérie
0 - 0
8'
Rép. Dém. Congo
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Possession 54% Algérie Rép. Dém. Congo
Compositions Algérie 4-2-3-1 Rép. Dém. Congo 4-3-3
Qui va gagner ?
1 ALG N NUL 2 COD
2009 participants Terminé
Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Flag République Démocrate du Congo Chancel Mbemba 2

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
D
V
V
N
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 100% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire

Top commentaires

Leo Leleux 15:17 Allez, le Congo S’il vous plaît, je vous En supplie gagné j’ai trop envie de voir Nigeria Congo 4 Répondre
Voir tous les commentaires (22)

Match Algérie - Rép. Dém. Congo en direct commenté

8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - mardi 6 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Algérie et Rép. Dém. Congo (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Algérie et Rép. Dém. Congo. Ce match aura lieu le mardi 6 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Algérie et Rép. Dém. Congo.

On en parle

Arbitres

Mahmoud Mansour arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Ahmed Hossam Taha arbitre assistant
Mahmoud Abouelregal arbitre assistant
Amin Mohamed Omar quatrième arbitre
Stephen Eleazar Onyango Yiembe arbitre VAR
Mahmoud Mohamed Ashour arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Prince Moulay El Hassan Rabat
Stade Prince Moulay El Hassan
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15000

Match en direct

Date 06 janvier 2026 17:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ALG-COD
Zone Afrique
Équipe à domicile Algérie
Équipe à l'extérieur République Démocrate du Congo
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Algérie et Rép. Dém. Congo en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Algérie Rép. Dém. Congo en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Algérie et Rép. Dém. Congo ?

Algérie : le coach V. Petković a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, H. Boudaoui, I. Bennacer, F. Chaïbi, I. Maza, R. Mahrez, M. Amoura.

République Démocrate du Congo : de son côté, l'équipe dirigée par S. Desabre évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Mpasi, J. Kayembe, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Wan-Bissaka, N. Sadiki, S. Moutoussamy, N. Mukau, M. Elia, C. Bakambu, T. Bongonda.

Qui arbitre le match Algérie Rép. Dém. Congo ?

Mahmoud Mansour est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Algérie Rép. Dém. Congo ?

Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay El Hassan.

Quelle est la date et l'heure du match Algérie Rép. Dém. Congo ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.

Top commentaires
Comparer les stats du match
