Match Algérie - Rép. Dém. Congo en direct commenté
8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - mardi 6 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Algérie et Rép. Dém. Congo (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Algérie et Rép. Dém. Congo. Ce match aura lieu le mardi 6 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Algérie et Rép. Dém. Congo.
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Algérie et Rép. Dém. Congo en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
Où voir le match Algérie Rép. Dém. Congo en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Algérie et Rép. Dém. Congo ?
Algérie : le coach V. Petković a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, H. Boudaoui, I. Bennacer, F. Chaïbi, I. Maza, R. Mahrez, M. Amoura.
République Démocrate du Congo : de son côté, l'équipe dirigée par S. Desabre évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Mpasi, J. Kayembe, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Wan-Bissaka, N. Sadiki, S. Moutoussamy, N. Mukau, M. Elia, C. Bakambu, T. Bongonda.
Qui arbitre le match Algérie Rép. Dém. Congo ?
Mahmoud Mansour est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Algérie Rép. Dém. Congo ?
Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay El Hassan.
Quelle est la date et l'heure du match Algérie Rép. Dém. Congo ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.